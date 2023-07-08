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01:59, 8 июля 2023Мир

Кандидат в президенты США выступил против передачи Украине кассетных боеприпасов

Роберт Кеннеди-младший выступил против передачи Украине кассетных боеприпасов
СюжетПередача кассетных боеприпасов Украине
Роберт Кеннеди-младший

Роберт Кеннеди-младший. Фото: Brian Snyder / Reuters

Кандидат в президенты США, племянник 35-го американского лидера Роберт Кеннеди-младший выступил против передачи Украине кассетных боеприпасов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу политика.

«Он против этого решения как части безрассудной тенденции к эскалации», — сообщили в пресс-службе.

Накануне США объявили, что передадут Киеву кассетные боеприпасы. В администрации президента страны Джо Байдена пояснили, что применение таких снарядов несет риски для мирных жителей, поэтому Соединенные Штаты откладывали решение об их передаче.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил против поставок кассетных боеприпасов США Киеву.

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    Марина Совина
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