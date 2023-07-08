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22:19, 8 июля 2023Мир

Американский разведчик рассказал о причинах передачи кассетных снарядов ВСУ

Экс-разведчик Риттер: США поставят ВСУ кассетные боеприпасы, потому что других не осталось

Фото: Serhii Nuzhnenko / Globallookpress.com

Вашингтон решил передать Киеву кассетные боеприпасы, потому что у него уже не осталось обычных 155-миллиметровых фугасных снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер, пишет РИА Новости.

По его словам, если подумать о логике администрации президента США Джо Байдена, то можно понять — главная причина поставок этих снарядов в том, что у Украины заканчиваются другие снаряды.

«Остались только эти снаряды. Так что никакого стратегического замысла за применением кассетных боеприпасов нет», — рассказал он. Риттер объяснил, что кассетный артиллерийский снаряд М864 калибра 155 миллиметров не используется в армии США с 2016 года.

7 июля стало известно, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. В Конгрессе выступили против этого решения.

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    Марина Совина
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