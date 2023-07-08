Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:32, 8 июля 2023Россия

Российский танк посеял панику в рядах ВСУ на Времевском выступе

Российский танк посеял панику в рядах украинских войск на Времевском выступе

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Восток» Олег Чехов заявил, что экипаж российского танка в боях на Времевском выступе за короткое время уничтожил несколько бронемашин ВСУ, посеяв панику в рядах украинских войск. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, экипажу неоднократно приходилось проводить эвакуацию поврежденной российской техники в тыловой район и вывозить с поля боя раненных солдат.

Ранее российские войска нанесли групповой удар по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк» ВСУ.

26 июня в Министерстве обороны РФ докладывали, что российские военные нанесли групповой удар по артиллерийским складам Вооруженных сил Украины. Утверждалось, что на пораженных объектах находились в том числе и переданные Украине Западом боеприпасы.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Эрдоган высказался о вступлении Украины в НАТО. Может ли Киев рассчитывать на поддержку Турции?

    Названо количество погибших в результате взрыва на нефтяной платформе в Мексике

    В Мариуполе умер ребенок расстрелянной украинским пограничником пары

    Российский танк посеял панику в рядах ВСУ на Времевском выступе

    В России подешевел популярный iPhone

    Демократы осудили решение Байдена передать Украине кассетные бомбы

    Салливан прокомментировал инцидент с кокаином в Белом доме

    Назван главный конфликт между странами НАТО в рамках грядущего саммита альянса

    Российские военные нанесли удар по ВСУ на южнодонецком направлении

    В США озвучили реальную причину решения Байдена по поводу Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости