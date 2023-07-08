Российский танк посеял панику в рядах ВСУ на Времевском выступе

Российский танк посеял панику в рядах украинских войск на Времевском выступе

Начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Восток» Олег Чехов заявил, что экипаж российского танка в боях на Времевском выступе за короткое время уничтожил несколько бронемашин ВСУ, посеяв панику в рядах украинских войск. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, экипажу неоднократно приходилось проводить эвакуацию поврежденной российской техники в тыловой район и вывозить с поля боя раненных солдат.

Ранее российские войска нанесли групповой удар по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк» ВСУ.

26 июня в Министерстве обороны РФ докладывали, что российские военные нанесли групповой удар по артиллерийским складам Вооруженных сил Украины. Утверждалось, что на пораженных объектах находились в том числе и переданные Украине Западом боеприпасы.