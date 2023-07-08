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04:38, 8 июля 2023Экономика

Российские производители нарастили поставки продуктов за рубеж

Российские производители нарастили поставки мяса, масла и консервов в страны СНГ

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Российские производители продуктов питания наращивают поставки за рубеж своих товаров в Казахстан, Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грузию, страны Африки и другие. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, компания «Эфко» (бренды «Слобода» и другие) увеличит нарастит объем поставок за рубеж в 2023 году почти в 1,5 раза в натуральном выражении. Поставки планируется наладить в порядка 50 стран на трех континентах, включая Северную Америку, Африку и Евразию, добавил он.

Уточняется, что наиболее востребованные категории товаров — это растительные масла, консервы, специализированные жиры, а также потребительская продукция. К примеру, в странах Закавказья доля майонезов «Эфко» на рынке превышает 30 процентов.

«"Птицефабрика Сибирская" планирует начать экспортные поставки, в первую очередь в Казахстан, в конце лета. Предполагается поставлять порядка 50 товарных наименований: котлеты, фарш и другие полуфабрикаты», — рассказал директор по продажам и логистике компании «Продо» Иван Драган.

Ранее стало известно, что с января по май текущего года Россия увеличила экспорт бензина на 37 процентов в годовом выражении, до 2,5 миллиона тонн.

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    Юлия Мискевич
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