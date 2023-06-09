Россия резко нарастила поставки бензина за рубеж

«Ъ»: экспорт российского бензина с начала года вырос на 37%, до 2,5 миллиона тонн

С января по май текущего года Россия увеличила экспорт бензина на 37 процентов в годовом выражении, до 2,5 миллиона тонн. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В течение четырех месяцев российские нефтекомпании наращивали поставки на фоне прибыльности таких операций и низких цен на внутреннем рынке. Однако в мае оптовые цены резко выросли, и по рекомендации Минэнерго производители сократили экспорт и увеличили поставки на российский рынок.

За первые шесть дней июня среднесуточный экспорт бензина снизился почти в четыре раза по сравнению с концом мая и в два — относительно июня 2022 года. Причем отгрузки бензина на внутренний рынок за аналогичный период отставали на 8 процентов. Источник издания отметил, что министерство уже угрожало нефтекомпаниям ограничением экспорта бензина, если поставки не вырастут.

Стремительный рост оптовых цен в мае продолжился в июне, стоимость топлива накануне снова побила рекорд — Аи-95 на бирже подорожал до 63 604 рублей за тонну. Резкий скачок уже привел к убыткам операторов АЗС, которые стали постепенно увеличивать цены на заправках, но существенно более низкими темпами.

Причиной подорожания топлива на АЗС эксперты называют высокий сезон и рекордный рост оптовых цен. Рост котировок на бирже в свою очередь связан с намерением Минфина в два раза снизить демпферный механизм выплат нефтяным компаниям — инструмент позволяет удерживать цену на топливо внутри страны. Сокращение выплат нефтеперерабатывающим заводам позволит сэкономить 30 миллиардов рублей в месяц, что увеличит общие доходы бюджета от нефтяной промышленности.