Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
03:35, 9 июля 2023Экономика

Доллару предсказали рост до 120 рублей к концу года

Аналитик Мейнхард предсказал, что доллар может вырасти до 120 рублей к концу года

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард в беседе с URA.RU предсказал, что доллар может вырасти до 100-120 рублей за единицу к концу 2023 года.

«На текущий момент мы не видим значимых фундаментальных факторов, способных развернуть российский рубль в сторону его укрепления», — отметил эксперт.

По словам Мейнхарда, если исключить административные решения правительства России и Центробанка и ужесточение кредитно-денежной политики, наблюдается тенденция девальвации.

Аналитик указал, что на рубль влияют сразу несколько факторов. Один из них — «валютное голодание» на фоне падения доходов от нефти и газа после введения потолка цен и ряда санкций. Также на котировки оказывает давление поступательное восстановление импорта, отток капитала и уход граждан от рублевого риска.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев спрогнозировал курс доллара на отметке 89-94 рубля на следующей неделе, он также допустил, что евро будет стоить 98-103 рубля, юань — 12,3-13 рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве 12 человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком

    Доллару предсказали рост до 120 рублей к концу года

    В Британии предрекли катастрофические последствия от провала ВСУ

    В Германии сеть супермаркетов попыталась уволить россиянина из-за происхождения

    В Польше рассказали о нежелании Украины вспоминать волынское преступление

    В Британии назвали причину трудностей контрнаступления ВСУ

    Украине предрекли будущее Колумбии из-за легализации каннабиса

    Певцы Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков стали родителями во второй раз

    В Финляндии высказались о кризисе дипломатических отношений с Россией

    Вернувшимся на Украину командирам «Азова» предрекли судьбу медийного проекта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости