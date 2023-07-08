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22:17, 8 июля 2023Экономика

Аналитик спрогнозировал курс доллара на отметке 89-94 рубля на следующей неделе

Аналитик Васильев допустил 89 рублей за доллар и 103 рубля за евро на следующей неделе

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев спрогнозировал курс доллара на отметке 89-94 рубля на следующей неделе, он также допустил, что евро будет стоить 98-103 рубля, юань — 12,3-13 рублей. Его слова приводит «Российская газета».

«На предстоящей неделе сильные колебания рубля могут продолжиться, риски по-прежнему смещены в сторону дальнейшего ослабления рубля», — уточнил финансист.

Он объяснил, что курс российской валюты снижается в последние семь месяцев, спрос в силу оттока капитала превышает предложение.

Васильев отметил, что в 2022 году на российском рынке было рекордное предложение валюты, поэтому отток капитала происходил незаметно, а курс был крепким на уровне 55-65 рублей за доллар.

Эксперт также допустил повышение ключевой ставки на заседании Центробанка 21 июля минимум на 0,5 процентных пункта до восьми процентов годовых, также не исключив повышения на 0,75 или даже один процентный пункт.

Ранее доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева предупредила россиян, что хранение денег в иностранных валютах сопряжено со множеством рисков, в частности связанных с политической обстановкой.

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    Марина Совина
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