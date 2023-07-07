Россиян предупредили о рисках при хранения сбережений в долларах

Экономист Казанцева назвала опасным хранение денег в долларах

Хранение денег в иностранных валютах сопряжено со множеством рисков, в частности, связанных с политической обстановкой, рассказала доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева. Эксперт рассказала «Ленте.ру» о том, какие наиболее эффективные способы сбережений существуют сегодня.

Валютные вклады

«Пока есть опасность блокировки этих счетов со стороны недружественных стран, или возврата денег по ним в рублевом исчислении по невыгодному курсу, рассматривать их как надежный источник дохода не стоит», — посоветовала Казанцева.

Но слишком долго доллар приучал мир к мысли, что это единственная суперконвертируемая валюта, что у многих слоев населения сложилось мнение, что это надежный актив. Но в условиях политической турбулентности странам и их жителям приходится по-новому взглянуть на этот факт доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева

Тем не менее, по словам специалиста, хранение наличных денег в любой валюте в банковских ячейке имеет свои преимущества, но стоит дорого.

Вклады в рублях

«Рынок капитала заинтересован в долгосрочном инвестировании за счет сбережений населения. Поэтому банки как субъекты этого рынка стараются привлечь вклады населения на более длительный период с выплатой процентов в конце срока, иногда поощряя вкладчиков более высокими процентами по ним. Для них это тоже является риском, так как изменение конъюнктуры рынка, ставки рефинансирования ЦБ РФ может сделать их пассивные операции убыточными», — объяснила специалист.

Граждан же, в отличие от банков, волнуют другие вопросы: как наиболее прибыльно, безопасно сохранить свои сбережения и, конечно же, приумножить их без риска, в том числе, из-за инфляции. Сделать это нелегко, так как величина ставок в банках имеет небольшой разброс, время «серийных вкладчиков», искавших высокие проценты, ушло вместе с предлагавшими их банками, лишившимися лицензий доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева

Вместе с тем собеседница «Ленты.ру» подчеркнула, что рублевый вклад остается самым понятным и популярным способом сбережений. При этом она призвала россиян внимательно изучать условия вкладов, так как, по ее словам, накопительные счета гарантируют быстрый возврат денег, но имеют нестабильный доход в связи с часто изменяемыми ставками по процентам и другими ограничениями.

Хранение сбережений в наличных

Такой способ предпочитают те граждане, которые не доверяли либо перестали доверять свои деньги банковской системе. Тем не менее, как отметила Казанцева, такой выбор сопряжен с множеством рисков.

«Здесь таятся риски не просто обесценивания денег из-за инфляции, но и кражи и порчи в результате ряда стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. Ведь денежные купюры, в отличие от других видов имущества, не страхуются, а значит, их владельцу приходится самому заботиться об их сохранности. Сейфы и другие укромные места, охрана жилья или целых коттеджных поселков, определенный круг общения могут при этом служить некоторой защитой», — объяснила эксперт.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев предостерег россиян от хранения больших сумм в наличных. Специалист дал советы россиянам, которые опасаются, что их средства могут им не вернуться.

«Даже если что-то с ними происходит, до 1,4 миллиона рублей возвращается к вам из любого банка спустя две недели после наступления страхового случая, то есть отзыва лицензии. Если сумма у вас больше, можно использовать 2-3 банка, и ваши деньги будут сохранены», — рассказал Беляев.