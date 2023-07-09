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03:47, 9 июля 2023Россия

Аналитик объяснил решение Турции передать Украине командиров «Азова»

Аналитик Семенов объяснил, что может означать передача Турцией Украине командиров «Азова»

Фото: Unsplash.com

Аналитик, специалист по Ближнему Востоку Кирилл Семенов в Telegram-канале объяснил, что может означать решение Турции передать Украине командиров «Азова» (запрещенная в России террористическая организация).

По его словам, данный жест турецкого руководства затруднительно комментировать, не имея полной картины. Он призвал дождаться решения Анкары по возможным поставкам Киеву турецких гаубиц Т-155.

«Если действительно Турция приняла решение об этих поставках и дополнительно к этому выпустила еще и интернированных боевиков ВСУ, то это действительно будет свидетельствовать о серьезном развороте Анкары в сторону Киева», — уточнил Семенов.

По его словам, в этом случае может произойти стагнация российско-турецких отношений. При этом сама по себе передача Украине «азовцев» не является значительной проблемой, в отличие от поставок вооружений.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в страну вернулись военные, в числе которых экс-члены «Азова» — в частности, бывший командир Денис Прокопенко, его заместитель Святослав Паламар, а также экс-командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский. В сентябре 2022 года они в числе прочих были обменяны на российских военных и по условиям договора находились в Турции.

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    Марина Совина
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