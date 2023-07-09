Стало известно о срочном согласовании гарантий безопасности для Украины в НАТО

Politico: в НАТО перед саммитом срочно согласовывают гарантии безопасности для Украины

Ряд западных союзников Киева в срочном порядке согласовывает гарантии безопасности для Украины перед саммитом НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе. Об этом сообщило Politico со ссылкой на источник.

«Небольшая группа западных союзников ведет "продвинутые" и "бешеные, в последнюю минуту" переговоры по завершению подготовки декларации о гарантиях безопасности для Украины в преддверии саммита НАТО в Литве», — говорится в материале. Собеседник издания в Североатлантическом альянсе отметил, что каждая заинтересованная страна должна будет на двусторонней основе определить с Украиной, каковы будут обязательства. Он добавил, что по сути это является гарантией Киеву того, что Запад еще долгое время будет финансировать, оснащать и обучать украинскую армию.

Ранее стало известно, что позиции США и Германии по вопросу вступления Украины в НАТО смягчились в преддверии саммита организации, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.