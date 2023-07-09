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17:19, 9 июля 2023Мир

Байден высказался по вопросу о принятии Украины в НАТО в ближайшее время

Байден: в НАТО нет единства по вопросу приема Украины в НАТО прямо сейчас

Фото: Kevin Wurm / Reuters

В НАТО нет единства по вопросу о принятии в альянс Украины в ближайшее время. Об этом заявил президент США Джо Байден, его цитирует РИА Новости.

Ранее сын бывшего президента США Дональда Трампа заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к прямому столкновению с Россией. Так он прокомментировал заявление сенатора Линдси Грэма, рассказавшего о планах способствовать принятию Украины в Североатлантический альянс.

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    Алан Босиков
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