Сын Трампа испугался членства Украины в НАТО

Трамп-младший раскритиковал сенатора Линдси Грэма из-за позиции по членству Украины в НАТО

Дональд Трамп-младший выступил с критикой американского сенатора Линдси Грэма из-за его высказываний о членстве Украины в НАТО. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Сын экс-президента США Дональда Трампа испугался членства Украины в НАТО и раскритиковал Линдси Грэма. До этого сенатор заявил о планах сотрудничать с обеими партиями Конгресса, чтобы принять резолюцию с призывом принять Киев в Североатлантический альянс.

«Итак, ваш план состоит в том, чтобы принять Украину в НАТО, чтобы мы могли перейти от ведения войны через посредников к прямой войне с Россией, отправляя американских детей умирать на другой конец света ради... чего именно?» — возмутился он.

Ранее газета Telegraph написала, что президент США Джо Байден поддержит планы Великобритании по ускорению вступления Украины в НАТО. До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал от альянса обозначить срок приглашения республики в военный блок.