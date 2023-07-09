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07:46, 9 июля 2023Мир

Сын Трампа испугался членства Украины в НАТО

Трамп-младший раскритиковал сенатора Линдси Грэма из-за позиции по членству Украины в НАТО
Дональд Трамп-младший

Дональд Трамп-младший. Фото: Marco Bello / Reuters

Дональд Трамп-младший выступил с критикой американского сенатора Линдси Грэма из-за его высказываний о членстве Украины в НАТО. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Сын экс-президента США Дональда Трампа испугался членства Украины в НАТО и раскритиковал Линдси Грэма. До этого сенатор заявил о планах сотрудничать с обеими партиями Конгресса, чтобы принять резолюцию с призывом принять Киев в Североатлантический альянс.

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«Итак, ваш план состоит в том, чтобы принять Украину в НАТО, чтобы мы могли перейти от ведения войны через посредников к прямой войне с Россией, отправляя американских детей умирать на другой конец света ради... чего именно?» — возмутился он.

Ранее газета Telegraph написала, что президент США Джо Байден поддержит планы Великобритании по ускорению вступления Украины в НАТО. До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал от альянса обозначить срок приглашения республики в военный блок.

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    Марина Совина
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