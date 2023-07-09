Стало известно о смягчении позиций США и Германии по вступлению Украины в НАТО

Politico: позиции США и Германии по вопросу вступления Украины в НАТО смягчились

Позиции США и Германии по вопросу вступления Украины в НАТО смягчились в преддверии саммита организации, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатов, занимающихся вопросами работы альянса.

«Как американские, так и немецкие позиции несколько смягчились за недели, предшествовавшие саммиту», — говорится в материале издания.

По словам собеседника газеты, высокопоставленного дипломата из Центральной Европы, некоторые страны настроены скептически и требуют, чтобы Украине не давались обещания слишком рано, чтобы избежать ситуации, «когда проставление галочек приведет к автоматической выдаче приглашения».

В материале отмечается, что некоторые публично поддерживающие присоединение Украины к НАТО страны в действительности испытывают сомнения: они поддерживают мнение США, что это может привести к расширению конфликта.

Дипломат из Западной Европы в беседе с изданием выразил мнение, что альянс будет принимать решение, когда боевые действия на Украине закончатся. В то же время высокопоставленный дипломат из Северной Европы сообщил газете, что дебаты по Украине продолжаются и «это не может и не будет ждать» окончания конфликта.

«Некоторые страны считают членство рискованным», — утверждает один из высокопоставленных дипломатов из Восточной Европы. По его словам, они «не хотят подавать президенту России Владимиру Путину сигнал о том, что ничего не произойдет», когда боевые действия продолжатся.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в НАТО нет единства по вопросу о принятии в альянс Украины в ближайшее время. Перед рассмотрением вопроса о принятии Украины в НАТО необходимо выполнить ряд требований, резюмировал глава Белого дома.

11-12 июля в Вильнюсе пройдет саммит НАТО. В связи с намеченным мероприятием литовские власти усилили меры пограничного контроля и ввели проверку документов в Клайпедском морском порту и международных авиагаванях Вильнюса, Паланги и Каунаса.