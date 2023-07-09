В СПЧ сочли варварством штрафы из-за поздравления с Днем Победы в Латвии

Член СПЧ Брод: штрафуя из-за Дня Победы, Латвия варварски вытравливает историческую память

Решение властей Латвии штрафовать жителей, которые размещали поздравление с Днем Победы в сети или ставили лайки под такими постами, — это варварское вытравливание исторической памяти. Такую точку зрения высказал член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод в интервью РИА Новости.

По его словам, подобные меры являются попыткой уничтожить все, что может объединять жителей Латвии с Россией и постсоветским пространством. Как отметил Брод, если так будет продолжаться, то скоро в стране начнут штрафовать «за чтение Пушкина, за поворот головы в сторону России, за использование русского языка». «Подобные меры создают очаги напряженности, которые могут привести к открытым конфликтам», — полагает он.