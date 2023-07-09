В Латвии начали штрафовать жителей за поздравления с Днем Победы 9 мая в сети

В Латвии начали штрафовать всех, кто размещал поздравления с Днем Победы в сети

В Латвии начали штрафовать всех, кто размещал поздравление с Днем Победы 9 мая в сети или просто ставил лайки под такими постами. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

В полиции страны сообщили, что людей привлекают к административной ответственности за подобные публикации.

Отмечается, что правоохранители отказались раскрывать количество нарушителей и суммы штрафов.

Ранее стало известно, что власти Латвии взяли курс на полный отказ от празднования 9 Мая, который планируют осуществить в течение нескольких лет. Об этих планах рассказал глава Министерства внутренних дел республики Марис Кучинскис.