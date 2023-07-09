Sky News: США рискуют потерять моральное превосходство из-за поставок кассетных бомб ВСУ

Журналист Марк Стоун прокомментировал решение США передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) кассетные боеприпасы. Об этом написал для Sky News.

Стоун раскрыл последствия поставок кассетных бомб ВСУ и заявил, что США грозит потеря морального превосходства. «Америка рискует потерять свое моральное превосходство из-за поставок Украине вооружения, запрещенного большинством стран, так почему же мы поставляем его?» — задумался он.

По мнению автора статьи, Белый дом осознает, что решение отравить ВСУ кассетных снаряды является неоднозначным. Он также признал, что есть риск больших потерь среди мирного населения при использовании такого оружия.

7 июля стало известно, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. В Конгрессе США выступили против этого решения.