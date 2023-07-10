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09:53, 10 июля 2023Силовые структуры

Россиянин выложил фото полуобнаженной девушки в соцсеть и попал под следствие

В Архангельске мужчина выложил фото полуголой девушки в соцсеть и стал фигурантом дела

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Архангельске следователи возбудили дело в отношении 41-летнего жителя, опубликовавшего интимное фото своей девушки в соцсети. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Россиянину вменяют совершение преступления по статье 137 («Нарушение неприкосновенности частной жизни») УК РФ. Ему грозит наказание от штрафа до двух лет колонии. Свой поступок мужчина объяснил тем, что был пьян.

По данным следствия, подозреваемый из личной неприязни к сожительнице сфотографировал ее в полуобнаженном виде, пока та спала. Он выложил снимок на своей странице в соцсети, и его смогли увидеть многие пользователи.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО будут судить мужчину, выложившего в интернет обнаженные фото подруги после ссоры.

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    Елизавета Новикова
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