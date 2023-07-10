На берегу Байкала покажут «Лебединое озеро»

Балет «Лебединое озеро» покажут на берегу озера Байкал в Бурятии

В Бурятии на берегу озера Байкал покажут балет «Лебединое озеро». Об этом сообщает «МК» со ссылкой на власти республики.

Показ состоится 12 августа в рамках Байкальского танцевального фестиваля. Зрителями смогут стать до 1000 человек.

«Программа на Байкале будет очень интересной. В финале на фоне заката будет показан отрывок из четвертой картины балета "Лебединое озеро". Это будет очень красиво и символично — 14 "лебедей" в белых пачках выйдут на сцену», — рассказал автор проекта, продюсер Бурятского театра оперы и балета Павел Окунев.

Участие в постановке примут ведущие солисты Бурятского государственного академического театра оперы и балета, солисты театра балета Бориса Эйфмана, Пермского театра оперы и балета имени Чайковского, Кремлевского балета, Мариинского театра, музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, музыкального театра республики Карелия.

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