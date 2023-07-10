Минобороны заявило о безуспешных попытках наступления ВСУ на трех направлениях

Минобороны заявило, что ВСУ попытались провести наступление на трех направлениях за сутки

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно попытались провести наступление на донецком, красно-лиманском и южно-донецком направлениях. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, на донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск отразили атаки противника в районе Невельского, Водяного и Клещеевки. Кроме того, в районе города Торецка был уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ.