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14:12, 10 июля 2023Россия

Минобороны заявило о безуспешных попытках наступления ВСУ на трех направлениях

Минобороны заявило, что ВСУ попытались провести наступление на трех направлениях за сутки

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно попытались провести наступление на донецком, красно-лиманском и южно-донецком направлениях. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, на донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск отразили атаки противника в районе Невельского, Водяного и Клещеевки. Кроме того, в районе города Торецка был уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ.

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