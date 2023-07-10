ВСУ попытались нанести ракетный удар по Крымскому мосту

Минобороны: ВСУ попытались ударить по Крымскому мосту

Украинские войска попытались нанести ракетный удар по Крымскому посту. Об этом доложил начальнику Генштаба Вооруженных сил России Валерию Герасимову начальник Главного штаба ВКС России генерал-полковник Виктор Афзалов. Видеозапись размещена в официальном Telegram-аккаунте военного ведомства.

По словам Афзалова, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили две ракеты, атаковавшие Крымский мост и аэродром Морозовск. Пострадавших и разрушений нет.

10 июля Минобороны сообщило о попытке украинских войск нанести ракетный удар по трем российским регионам. Помимо Крыма, Вооруженные силы Украины хотели поразить цели в Калужской и Ростовской областях. Все снаряды были сбиты системой ПВО или отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.

В связи с попыткой атаки на российскую территорию Герасимов приказал устанавливать места хранения украинских ракет и планировать нанесение по выявленным целям упреждающих ударов.