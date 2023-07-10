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09:11, 10 июля 2023Россия

ВСУ попытались нанести ракетный удар по Крымскому мосту

Минобороны: ВСУ попытались ударить по Крымскому мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Украинские войска попытались нанести ракетный удар по Крымскому посту. Об этом доложил начальнику Генштаба Вооруженных сил России Валерию Герасимову начальник Главного штаба ВКС России генерал-полковник Виктор Афзалов. Видеозапись размещена в официальном Telegram-аккаунте военного ведомства.

По словам Афзалова, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили две ракеты, атаковавшие Крымский мост и аэродром Морозовск. Пострадавших и разрушений нет.

10 июля Минобороны сообщило о попытке украинских войск нанести ракетный удар по трем российским регионам. Помимо Крыма, Вооруженные силы Украины хотели поразить цели в Калужской и Ростовской областях. Все снаряды были сбиты системой ПВО или отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.

В связи с попыткой атаки на российскую территорию Герасимов приказал устанавливать места хранения украинских ракет и планировать нанесение по выявленным целям упреждающих ударов.

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    Алан Босиков
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