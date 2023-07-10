Названо число привлеченных Украиной иностранных наемников с начала СВО

МО заявило, что Украина с начала конфликта привлекла свыше 11,5 тыс. иностранных наемников

Украина с начала специальной военной операции (СВО) привлекла свыше 11,5 тысячи иностранных наемников. Такое число журналистам назвали в Министерстве обороны России в понедельник, 10 июля.

Всего с 24 февраля 2022 года для участия в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) официально прибыло 11675 иностранных наемников, которые представляют 84 государства мира, уточнили в оборонном ведомстве. Больше всего приехало в период с марта по апрель прошлого года.

На первом месте по численности прибывших наемников представители Польши, на втором — США и Канады, на третьем — Грузии. Также много наемников приехало из Великобритании, Румынии, Хорватии и Франции.

В Минобороны заявили, что в настоящий момент момент в рядах ВСУ насчитывается чуть больше 2 тысяч иностранных наемников.