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17:10, 10 июля 2023Россия

Названо число привлеченных Украиной иностранных наемников с начала СВО

МО заявило, что Украина с начала конфликта привлекла свыше 11,5 тыс. иностранных наемников

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Украина с начала специальной военной операции (СВО) привлекла свыше 11,5 тысячи иностранных наемников. Такое число журналистам назвали в Министерстве обороны России в понедельник, 10 июля.

Всего с 24 февраля 2022 года для участия в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) официально прибыло 11675 иностранных наемников, которые представляют 84 государства мира, уточнили в оборонном ведомстве. Больше всего приехало в период с марта по апрель прошлого года.

На первом месте по численности прибывших наемников представители Польши, на втором — США и Канады, на третьем — Грузии. Также много наемников приехало из Великобритании, Румынии, Хорватии и Франции.

В Минобороны заявили, что в настоящий момент момент в рядах ВСУ насчитывается чуть больше 2 тысяч иностранных наемников.

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    Евгения Куликова
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