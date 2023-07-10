Минобороны назвало гражданство большинства наемников на Украине

Минобороны сообщило, что больше всего иностранных наемников прибыли на Украину из Польши

С начала спецоперации больше всего наемников прибыли на Украину с территории Польши, их численность превысила 2,6 тысячи человек. Гражданство большинства иностранных граждан, ведущих бои на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), назвали в Минобороны России.

В ведомстве также сообщили, что более чем по 900 наемников приехали в зону конфликта с Украиной из США и Канады, по 700 — из Великобритании и Румынии, более 300 — из Хорватии, а также по 200 и более — из Франции и с подконтрольной Турции части Сирии.