Стала известна реакция отелей на Черном море на потоп в регионе

Союз туриндустрии заявил о стабилизации ситуации на Черноморском побережье

После проливных дождей и затоплений ситуация в гостиничных объектах Черноморского побережья постепенно стабилизируется, заявили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Как следует из пресс-релиза организации, поступившего в распоряжение «Ленты.ру», гостиничные комплексы, которые имеют развитую инженерную инфраструктуру, успешно справились с возникшими проблемами и продолжают обеспечивать туристам комфортное и безопасное пребывание.

«Массовых переселений туристов за эти дни не происходило, отказов от турпутевок или массовых обращений отдыхающих также не зафиксировано. В основном со сложностями столкнулись туристы, отдыхающие в частном секторе или в маленьких частных гостиницах. Россиянам, которые отправляются на отдых в ближайшее время, стоит поинтересоваться у своего туроператора ситуацией на месте», — цитирует пресс-служба президента РСТ Илью Уманского.

В РСТ также рассказали и о ситуации в трех разных регионах Черноморского побережья — в Абхазии, Сочи и Анапе.

В Анапе, как отмечается в пресс-релизе погода уже нормализовалась, а на отдельных наблюдались подтопления «из-за особенностей ливневой системы». В Сочи, как заявили в РСТ, курортная инфраструктура работает без перебоев, аэропорт функционирует в штатном режиме, а туристы продолжают отдыхать, однако купание на пляжах официально запрещено до 11 июля.

В Абхазии железнодорожное сообщение прервано из-за частичного размытия полотна, добавили в РСТ, но транспортное сообщение обещают восстановить в течение суток.

«Вчера было сильное подтопление, но сегодня вода уже ушла. В населенных пунктах, в частности, в Пицунде есть проблемы с водоснабжением и электроэнергией. Однако крупные гостиничные комплексы обеспечивают туристов всем необходимым за счет собственных генераторов. Вся инфраструктура полноценно функционирует. Проблемы возникают у тех туристов, кто остановился в частном секторе и маленьких частных отелях», — оценили в Союзе туриндустрии ситуацию в Абхазии.

9 июля на Сочи обрушился сильный ливень. В частности, в Хостинском районе за ночь выпало 80 миллиметров осадков. Из-за ливня в городе оказались смыты десятки машин, вода в реках поднялась, пляжи закрыли для купания. Жители и гости региона рассказали «Ленте.ру» о происходящем.