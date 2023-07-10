Жители Сочи описали обстановку в городе после потопа

Житель Сочи Максим в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, что потопы стали нормой

Потоп из-за ливневых дождей в Сочи уносит машины, затапливает дома. Некоторые жители эвакуируются в более безопасные районы города, другие просто ждут и надеются, что стихия прекратится. О происходящем они рассказали «Ленте.ру».

«В новостях это все звучит дико, да и на самом деле так оно и есть, но потопы у нас случаются чуть не каждый сезон. Люди на матрасах по улицам плавают. Это уже такой элемент нормы для нас практически. Непонятно только, почему, зная, что такое происходит постоянно, власти ничего не делают. Ливневки бы хоть поставили, каналы для отвода воды», — сказал местный житель Максим.

Другая собеседница «Ленты.ру» Варвара рассказала, что уровень воды в некоторых районах доходит до пояса.

«В некоторых домах воды по колено, мебель вся взбухла, половину электроники на выброс. Машину хоть не унесло — и то хорошо. А вот у знакомых ее хорошо так отодвинуло. Но вообще хочется сказать большое "спасибо" застройщикам, которые понастроили бетонных джунглей на болотах, без правильных систем отвода воды. А теперь всем городом это расхлебываем», — пожаловалась девушка.

Жительница города Инга рассказала, что в центральном Сочи ситуация обстоит не так плохо, как в других районах.

«В центральном районе все более или менее. Уехали и не пожалели, соседи говорят, что просто ужас происходит, да и по видео это видно. Машины если и не унесет, то точно затопит, все будет сломано. Туристы некоторые с ума сходят, купаются в этих потопах — пляжи-то закрыли. Они напьются, им весело. А потом, после этого, в инфекционной больнице будет аврал — понахватают всяких палочек», — заметила Инга.

9 июля сильный ливень обрушился на Сочи — в частности, в Хостинском районе за ночь выпало 80 миллиметров осадков. Из-за ливня в городе оказались смыты в одну кучу десятки машин, вода в реках поднялась, а пляжи закрыли для купания.