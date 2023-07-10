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19:44, 10 июля 2023Ценности

Блогерша показала простой способ скрыть бюстгальтер в оголяющем спину платье

Блогерша скрыла бюстгальтер в оголящем спину платье, обернув его материал вокруг белья

Кадр: @stile_perlei / Tiktok

Сотрудница магазина одежды (имя и фамилия неизвестны) показала простой способ скрыть бюстгальтер в оголяющем спину наряде. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok.

На размещенных кадрах блогерша с никнеймом ameliashomeedit продемонстрировала метод на модели, которая была одета в длинное платье с открытой спиной на тонких бретелях и завязками по бокам. Так, вначале женщина продела правую часть пояса вокруг задних бретелей бюстгальтера снизу вверх, а левую — сверху вниз. Затем каждую часть материала она обернула вокруг области, где застегивается белье, и завязала бант.

В опубликованном ролике видно, что упомянутый предмет гардероба в области спины не заметен под платьем.

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Пользователи сети оценили рекомендацию женщины в комментариях под постом. «У меня взорвался мозг», «Спасибо вам за этот совет!», «Просто отличная идея», — заключили они.

Ранее в июле блогерша Кара Хоган раскрыла легкий способ подогнать платье по фигуре с помощью подручных средств. На размещенных кадрах инфлюэнсерша надела наизнанку и задом наперед атласное платье длины миди. Помимо этого, она вырезала из картона круг с отверстием по центру. Затем женщина поместила предмет в области живота на лицевую сторону платья, совместив с ним часть ткани и закрепив его резинкой для волос.

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    Екатерина Ештокина
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