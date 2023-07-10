В Госдуме напомнили о прошлом применении Украиной кассетных боеприпасов

Депутат Слуцкий заявил, что Украина применяла кассетные боеприпасы по Изюму в 2022 году

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время проведения Россией специальной военной операции уже применяли кассетные боеприпасы. Об этом напомнил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Ими били по Изюму в 2022 году после освобождения города российскими войсками», — заявил он, отметив, что эти обстрелы фиксировались правозащитной организацией Human Rights Watch. Также, добавил депутат, ряд американских конгрессменов тогда предложили запретить администрации Байдена поставки Украине кассетных боезарядов.

«Нет оснований даже сомневаться в том, что американские боеприпасы будут использованы также, для совершения новых военных преступлений», — резюмировал Слуцкий.

7 июля стало известно, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби пояснил, что решение передать Киеву кассетные боеприпасы связано с необходимостью компенсировать расход артиллерийских снарядов украинской армией. «У них заканчиваются боеприпасы», — отметил он.

В ночь на 10 июля Украина дала Соединенным Штатам гарантии, что не будет применять получаемые от союзников кассетные боеприпасы на территории России.