Трехкратный чемпион России по фигурному катанию приостановил карьеру

Трехкратный чемпион России по фигурному катанию Михаил Коляда приостановил карьеру

Трехкратный чемпион России в мужском одиночном катании Михаил Коляда принял решение приостановить спортивную карьеру. Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

Функционер добавил, что сожалеет о произошедшем, так как считает Коляду талантливым спортсменом. О причинах решения 28-летнего фигуриста не сообщается.

В сезоне-2022/23 Коляда занял третье место на этапе Гран-при России в Москве и одержал победу на Мемориале Н.А. Панина-Коломенкина Помимо трех побед на чемпионате России, в активе Коляды серебро Олимпийских игр 2018 года в командном турнире, бронза чемпионата мира и две бронзы первенств Европы.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций спортсмены не смогли принять участие в чемпионатах мира и Европы, а также в серии Гран-при.