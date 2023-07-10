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12:09, 10 июля 2023Бывший СССР

Стало известно предполагаемое количество ракет С-200 на Украине

Глава ЦАМТО Коротченко: на Украине может находиться до 150 ракет С-200

Фото: Urek Meniashvili / Wikimedia

На территории Украины может находиться от нескольких десятков до полутора сотен зенитных управляемых ракет С-200. Об этом заявил директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко, передает РИА Новости.

По словам главы ЦАМТО, более точную оценку дать невозможно, поскольку ракеты длительное время хранились в различных условиях, а их техническое состояние может существенно варьироваться.

«Но поскольку такая задача выявления и уничтожения пусковых установок и мест складирования поставлена, опасность оценивается как достаточно высокая», — допустил Коротченко.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что украинские войска попытались нанести удары по трем российским регионам с помощью ракет С-200. Позднее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов поставил задачу установить места хранения ракет С-200 на Украине и планировать нанесение по ним упреждающих ударов.

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    Алевтина Запольская
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