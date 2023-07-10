Блогерша нашла дешевую замену кондиционеру для стирки

Блогерша Кромби: соль для ванн с эфирными маслами заменит кондиционер для стирки

Блогерша Линси Кромби из Великобритании нашла дешевую замену кондиционеру для белья. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

Специалистка заявила, что бытовая химия, которая используется для смягчения изделий и усиления аромата после стирки, является необоснованной тратой денег. По словам Кромби, кондиционер-ополаскиватель можно заменить подручными средствами.

Так, эксперт посоветовала смешать обычную соль для ванн с эфирными маслами. «Не используйте чрезмерное количество моющего средства, так как оно навредит вашей одежде. А еще откажитесь от кондиционера при стирке полотенец и салфеток из микрофибры», — добавила она.

В июне эксперты бренда чистящих средств Comfort fabric conditioner назвали способы сохранить качество вещей во время стирки. В первую очередь специалисты посоветовали отделить светлую одежду от темной. При этом они отметили, что полотенца лучше не стирать с вещами, которые изготовлены из деликатных материалов.