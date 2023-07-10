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10:23, 11 июля 2023Ценности

Блогерша нашла дешевую замену кондиционеру для стирки

Блогерша Кромби: соль для ванн с эфирными маслами заменит кондиционер для стирки

Кадр: Express

Блогерша Линси Кромби из Великобритании нашла дешевую замену кондиционеру для белья. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

Специалистка заявила, что бытовая химия, которая используется для смягчения изделий и усиления аромата после стирки, является необоснованной тратой денег. По словам Кромби, кондиционер-ополаскиватель можно заменить подручными средствами.

Так, эксперт посоветовала смешать обычную соль для ванн с эфирными маслами. «Не используйте чрезмерное количество моющего средства, так как оно навредит вашей одежде. А еще откажитесь от кондиционера при стирке полотенец и салфеток из микрофибры», — добавила она.

В июне эксперты бренда чистящих средств Comfort fabric conditioner назвали способы сохранить качество вещей во время стирки. В первую очередь специалисты посоветовали отделить светлую одежду от темной. При этом они отметили, что полотенца лучше не стирать с вещами, которые изготовлены из деликатных материалов.

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    Екатерина Ештокина
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