Дуа Липа появилась на публике в оголяющем тело платье

Певица Дуа Липа появилась на премьере фильма «Барби» в оголяющем тело платье

Британская певица, автор песен и модель Дуа Липа появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

27-летняя исполнительница пришла на премьеру фильма «Барби», которая состоялась в Лос-Анджелесе, в оголяющем тело платье-кольчуге. На размещенных кадрах видно, что знаменитость решила выйти в свет без бюстгальтера. При этом ее образ был дополнен сверкающим колье и серебряными кольцами.

Также визажисты решили сделать в макияже акцент на естественность, нанеся на ресницы тушь, а на скулы — румяна тепло-розового оттенка. Стилисты, в свою очередь, распустили ее волосы и выпрямили их.

В июне Дуа Липа снялась в откровенном виде для рекламы. На размещенном снимке звезда предстала в блестящем бикини лилового оттенка с золотистыми цепями, которые обвивали ее тело. Знаменитость позировала у капота машины с маленькой сумкой в руке в тон наряду, повернувшись вполоборота к камере.