Пожар на складе в Санкт-Петербурге локализован

Пожар в здании склада в Санкт-Петербурге на площади 3500 квадратных метров локализован

Крупный пожар в производственно-складском здании в Калининском районе Санкт-Петербурга локализован. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России в Telegram-канале.

«В 7:04 пожар локализован», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что в районе пожара проведут замеры проб воздуха на предмет превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ.

Ранее сообщалось, что к ликвидации возгорания привлечено 110 человек и 27 единиц техники. Из здания эвакуировано семь человек. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Санкт-Петербурге https://lenta.ru/news/2023/07/05/lokalizovali/ склад с покрышками. Сначала площадь пожара оценивалась в 400 квадратных метров, но позже увеличилась до 3,5 тысячи «квадратов». Ранг сложности пожара был повышен до второго.