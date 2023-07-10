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22:41, 10 июля 2023Россия

В Москве Mercedes сбил женщину с ребенком

Mash: на Новослободской улице в Москве Mercedes сбил женщину с ребенком

В Москве на пересечении Новослободской и Лесной улиц Mercedes GLE AMG 63s сбил женщину с ребенком. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Mash, водитель автомобиля пытался проехать на желтый cвет. После аварии он остался и пытался помочь. Отмечается, что он тащил женщину без сознания по дороге. Пострадавших госпитализировали.

В мае в Челябинске Mercedes на огромной скорости въехал в подземный переход и попал на видео.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель за рулем Mercedes-Benz во время парковки протаранил автосалон, внутри которого находились люди.

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    Юлия Мискевич
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