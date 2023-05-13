Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:03, 13 мая 2023Россия

Mercedes на огромной скорости въехал в подземный переход в российском городе

В Челябинске Mercedes на огромной скорости въехал в подземный переход и попал на видео

В Челябинске Mercedes на огромной скорости въехал в подземный переход и попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

Инцидент в российском городе произошел ночью, поэтому, кроме находившихся в автомобиле, никто не пострадал — в подземном переходе не было пешеходов. На публикуемых кадрах видно, что машина едет, не сбавляя скорости, и полностью оказывается под землей. После удара передняя часть автомобиля оказалась сплющена.

В Mercedes находились три молодых человека — 25-летний водитель, а также пассажиры 23 и 20 лет. Все они получили различные травмы, об их состоянии не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Москве на Земляном Валу близ торгового центра «Атриум» мотоциклист врезался в пожарную машину и загорелся

Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Украина вновь обстреляла Луганск
Mercedes на огромной скорости въехал в подземный переход в российском городе
ВСУ обстреляли Луганск англо-французскими и американскими ракетами
Появились подробности переговоров «Аль-Хиляля» с Месси
TikTok обвинили в пропаганде китайской Компартии и краже контента
Германия решила отправить Украине пакет военной помощи на 2,7 миллиарда евро
20 станций московского метро отремонтируют
Россиян предупредили о новой тактике кибермошенников
В Донецке создали противоосколочные жилеты для собак
На внешней стороне Садового кольца на время закроют движение транспорта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.