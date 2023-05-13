Mercedes на огромной скорости въехал в подземный переход в российском городе

В Челябинске Mercedes на огромной скорости въехал в подземный переход и попал на видео

В Челябинске Mercedes на огромной скорости въехал в подземный переход и попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

Инцидент в российском городе произошел ночью, поэтому, кроме находившихся в автомобиле, никто не пострадал — в подземном переходе не было пешеходов. На публикуемых кадрах видно, что машина едет, не сбавляя скорости, и полностью оказывается под землей. После удара передняя часть автомобиля оказалась сплющена.

В Mercedes находились три молодых человека — 25-летний водитель, а также пассажиры 23 и 20 лет. Все они получили различные травмы, об их состоянии не сообщается.

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