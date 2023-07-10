Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:33, 10 июля 2023Россия

Более 700 машин скопились в очереди к Крымскому мосту

Более 700 автомобилей скопились в очереди к Крымскому мосту со стороны Кубани

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Более 700 автомобилей скопились в ожидании проезда по Крымскому мосту на полуостров со стороны Краснодарского края. Об этом сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к переправе.

Отмечается, что по состоянию на 7:00 мск 10 июля в очереди со стороны Тамани находится 726 транспортных средств. Время ожидания составляет более трех часов. При этом со стороны Керчи затруднений в движении нет.

Днем 9 июля пробка перед мостом со стороны Краснодарского края была растянута на шесть километров. Со стороны Крыма она составляла около 3,5 километра, время ожидания оценивали в два часа.

Также 9 июля стало известно о временной приостановке движения по Крымскому мосту. По предварительным данным, это могло быть связано с попыткой ВСУ атаковать инфраструктурный объект в районе Керчи.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал о способе закончить конфликт с Россией ценой Украины. Он назвал подобный вариант неприемлемым

    В Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России украинца

    Раскрыты темы предстоящего саммита НАТО

    Пассажиры рейса Стамбул — Москва провели в аэропорту более 11 часов

    В РПЦ рассказали об атеистах и язычниках в зоне СВО

    Психолог назвала способы определить готовность ребенка к поездке в лагерь

    Герасимов распорядился наносить упреждающие удары по местам хранения ракет ВСУ

    Участвовавшего в обмане пенсионерок на миллионы россиянина задержали

    Минобороны заявило о попытке ВСУ ударить по трем регионам России ракетами С-200

    Российские военные уничтожили «Ланцетом» прикрывавшее ВСУ орудие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости