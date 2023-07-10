Более 700 машин скопились в очереди к Крымскому мосту

Более 700 автомобилей скопились в очереди к Крымскому мосту со стороны Кубани

Более 700 автомобилей скопились в ожидании проезда по Крымскому мосту на полуостров со стороны Краснодарского края. Об этом сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к переправе.

Отмечается, что по состоянию на 7:00 мск 10 июля в очереди со стороны Тамани находится 726 транспортных средств. Время ожидания составляет более трех часов. При этом со стороны Керчи затруднений в движении нет.

Днем 9 июля пробка перед мостом со стороны Краснодарского края была растянута на шесть километров. Со стороны Крыма она составляла около 3,5 километра, время ожидания оценивали в два часа.

Также 9 июля стало известно о временной приостановке движения по Крымскому мосту. По предварительным данным, это могло быть связано с попыткой ВСУ атаковать инфраструктурный объект в районе Керчи.