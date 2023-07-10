В Казани заметили прирост населения

Естественный прирост населения в Казани в 2022 году составил 785 человек

По итогам 2022 года в Казани зафиксировали естественный прирост населения, который составил 785 человек. Об этом сообщает Татарстанстат.

Известно, что в 2021 году, напротив, была естественная убыль в 2415 человек. Так, в прошлом году в столице Татарстана родились 13 977 детей — на 1833 ребенка меньше, чем в 2021-м (15 810). Скончались же в течение 2022 года 13 192 человека. Таким образом, смертность также уменьшилась на 5033 случая: в 2021-м скончались 18 225 жителей города.

При этом по итогам 2022 года в республике отмечена естественная убыль населения в 8342 человека. Рождаемость уменьшилась с 41 057 случаев до 36 673, смертность — с 60 230 до 44 815. В 2021-м естественная убыль равнялась 19 173 человек.

Снижение смертности связывают с завершением пандемии коронавируса.

Ранее в июле сообщалось, что авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает прямые рейсы из Казани в Бишкек. Перелеты будут осуществляться по субботам, время в пути составит чуть больше трех часов.