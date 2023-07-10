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07:33, 10 июля 2023Интернет и СМИ

Триумф на саммите НАТО сочли невозможным из-за разногласий участников

Folha de S. Paulo: на саммите НАТО не будет триумфа из-за разногласий внутри альянса
СюжетПередача кассетных боеприпасов Украине

Фото: Pool / Reuters

От предстоящего саммита НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе, не стоит ждать триумфа единства. С таким призывом выступил обозреватель Игорь Гилов в статье для газеты Folha de S. Paulo.

Он пояснил, что этого не произойдет по причине многочисленных разногласий между странами. По словам журналиста, на саммите планировалось продемонстрировать сплоченность Запада, в частности, в вопросах помощи Украине и членства Финляндии в альянсе. «Однако такая демонстрация силы была омрачена реальностью, в которой общим знаменателем позитивных новостей предстоящей встречи останется [президент России Владимир] Путин», — отметил Гилов.

Он также уточнил, что во время мероприятия участники обсудят поставки новой военной помощи Киеву, включая передачу американских истребителей F-16. При этом, по мнению обозревателя, собравшиеся вряд ли будут рады видеть главу США Джо Байдена из-за его решения отправить на Украину кассетные боеприпасы, которые запрещены в 23 странах альянса. Помимо этого, полагает Гилов, не исключена вероятность конфликта между Великобританией, которая проводит антироссийскую политику, и более умеренными Германией и Францией.

Ранее Белый дом рассказал о планах НАТО во время саммита альянса сделать заявление о необходимости дальнейших реформ на Украине. Он сообщил, что сейчас идет работа над итоговым коммюнике альянса, который касается желания Украины добиваться членства.

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    Марина Совина
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