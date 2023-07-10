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22:33, 10 июля 2023Бывший СССР

В Киеве отказались от гарантий безопасности вместо вступления в НАТО

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев не согласен на альтернативы по вступлению в НАТО
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Ansa / Vincenzo Livieri / Global Look Press

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не согласен на гарантии безопасности как альтернативу вступления в НАТО. Об этом министр рассказал в интервью телеканалу ARD.

«Гарантии безопасности должны рассматриваться не как альтернатива членству в НАТО, а как нечто, заполняющее вакуум между настоящим моментом и моментом вступления Украины в НАТО», — объяснил дипломат.

Кулеба также добавил, что понимает невозможность вступления страны в военно-политический блок в рамках приближающегося саммита в Вильнюсе. При этом глава МИД Украины отметил, что «сейчас самое лучшее время» для того, чтобы направить Киеву приглашение на членство в НАТО.

«Мы не говорим о немедленном вступлении, это важный пункт», — добавил он.

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    Марина Совина
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