В Киеве отказались от гарантий безопасности вместо вступления в НАТО

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев не согласен на альтернативы по вступлению в НАТО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не согласен на гарантии безопасности как альтернативу вступления в НАТО. Об этом министр рассказал в интервью телеканалу ARD.

«Гарантии безопасности должны рассматриваться не как альтернатива членству в НАТО, а как нечто, заполняющее вакуум между настоящим моментом и моментом вступления Украины в НАТО», — объяснил дипломат.

Кулеба также добавил, что понимает невозможность вступления страны в военно-политический блок в рамках приближающегося саммита в Вильнюсе. При этом глава МИД Украины отметил, что «сейчас самое лучшее время» для того, чтобы направить Киеву приглашение на членство в НАТО.

«Мы не говорим о немедленном вступлении, это важный пункт», — добавил он.