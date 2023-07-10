В Киеве призвали Германию не блокировать заявку Украины на вступление в НАТО

Глава МИД Украины Кулеба призвал ФРГ не блокировать заявку Киева на вступление в НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Германию не блокировать заявку Киева на вступление в НАТО. Об этом он заявил в эфире телеканала ARD.

Глава МИД призвал правительство ФРГ «не повторять ошибок, допущенных канцлером [Германии Ангелой] Меркель в 2008 году». При этом дипломат подчеркнул, что за скорейшее вступление Украины в Североатлантический альянс уже высказалось подавляющее большинство членов НАТО.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что члены блока рассматривают вариант полноценного приема Украины в состав альянса без необходимости выполнения республикой Плана действий по членству. Он также уточнил, что этот вопрос будет решаться лишь после завершения украинского конфликта.