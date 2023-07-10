Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:28, 10 июля 2023Бывший СССР

В Киеве призвали Германию не блокировать заявку Украины на вступление в НАТО

Глава МИД Украины Кулеба призвал ФРГ не блокировать заявку Киева на вступление в НАТО
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Christine Olsson / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Германию не блокировать заявку Киева на вступление в НАТО. Об этом он заявил в эфире телеканала ARD.

Глава МИД призвал правительство ФРГ «не повторять ошибок, допущенных канцлером [Германии Ангелой] Меркель в 2008 году». При этом дипломат подчеркнул, что за скорейшее вступление Украины в Североатлантический альянс уже высказалось подавляющее большинство членов НАТО.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что члены блока рассматривают вариант полноценного приема Украины в состав альянса без необходимости выполнения республикой Плана действий по членству. Он также уточнил, что этот вопрос будет решаться лишь после завершения украинского конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Георгий Нестеров
    Обсудить
    Последние новости

    Страны НАТО согласовали план защиты от «нападений России»

    Популярный у россиян курортный остров пострадал от наводнения

    Захарова обвинила Японию в распространении украинских фейков

    Операция по спасению щенка на юго-востоке Москвы попала на видео

    Россиянам дали советы по спасению мебели и стен от порчи домашними животными

    Москва обвинила Запад в содействии попыткам обстрелов со стороны ВСУ

    Звезда «Универа» повздорила с Мамаевым на съемках экстремального шоу

    Стюардесса назвала самое грязное место в самолете

    Московская судья Кондрат отказалась признать вину в коррупции

    Во время мятежа ЧВК «Вагнер» россияне ускорили покупку валюты в 700 раз

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости