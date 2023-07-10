Генсек НАТО допустил прием Украины в альянс без Плана действий по членству

Столтенберг: НАТО рассматривает вариант приема Украины без Плана действий по членству

Члены НАТО рассматривают вариант полноценного приема Украины в состав альянса без необходимости выполнения Плана действий по членству. О такой возможности заявил генсек блока Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.

«Страны НАТО обсуждают пакет предложений для Украины, которые снимут необходимость реализовывать План действий по членству, эти предложения также включают создание Совета Украина — НАТО. Но пока никакого решения не принято, оно будет приниматься на саммите завтра, равно как и окончательные формулировки», — заявил он.

Столтенберг добавил, что этот вопрос будет решаться лишь после завершения украинского конфликта.

Ранее в Германии заявили об отсутствии консенсуса в НАТО по членству Украины. По словам представителя правительства ФРГ, эта тема не будет стоять на повестке дня во время саммита НАТО в Вильнюсе.