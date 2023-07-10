Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:52, 10 июля 2023Россия

Старовойт показал последствия обстрела Курской области со стороны Украины

Курский губернатор Старовойт показал последствия обстрела села Троицкое со стороны Украины
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

Губернатор Курской области Роман Старовойт показал последствия обстрела села Троицкое Кореневского района со стороны Украины. Снимки с места он опубликовал в своем Telegram-канале в понедельник, 10 июля.

Глава приграничного российского региона сообщил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) были повреждены три домовладения. В населенном пункте отсутствует свет. Никто из местных жителей не пострадал.

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

На фото видно поврежденное окно одного из частных домов, поваленные деревья, а также следы от снарядов на земле.

Ранее 10 июля Старовойт рассказал об обстреле другого населенного пункта Курской области — поселка Теткино. По его данным, всего было восемь прилетов. Никто не пострадал, но снарядом повредило линию электропередачи, так что поселок частично остался без света.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости

    В Совфеде заявили о превращении Турции в недружественную России страну

    Московские врачи улучшат навыки в области высоких технологий

    В ДНР спрогнозировали применение ВСУ кассетных боеприпасов по мирным жителям

    Россияне массово передумали сдавать квартиры

    В Крыму объяснили пробки на мосту через Керченский пролив

    В России резко вырос простой мощностей нефтеперерабатывающих заводов

    Эрдоган назвал способ упростить вступление Украины в НАТО

    Украина попросила Австралию помочь с последствиями разрушения Каховской ГЭС

    Эрдоган заявил о предстоящей встрече с Путиным

    На Украине заявили о возвращении командиров «Азова» из Турции без условий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости