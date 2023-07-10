Старовойт показал последствия обстрела Курской области со стороны Украины

Курский губернатор Старовойт показал последствия обстрела села Троицкое со стороны Украины

Губернатор Курской области Роман Старовойт показал последствия обстрела села Троицкое Кореневского района со стороны Украины. Снимки с места он опубликовал в своем Telegram-канале в понедельник, 10 июля.

Глава приграничного российского региона сообщил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) были повреждены три домовладения. В населенном пункте отсутствует свет. Никто из местных жителей не пострадал.

На фото видно поврежденное окно одного из частных домов, поваленные деревья, а также следы от снарядов на земле.

Ранее 10 июля Старовойт рассказал об обстреле другого населенного пункта Курской области — поселка Теткино. По его данным, всего было восемь прилетов. Никто не пострадал, но снарядом повредило линию электропередачи, так что поселок частично остался без света.