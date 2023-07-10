Маэстро Понасенков высказался о смерти пострадавшего в конфликте с ним мужчины

Историк Понасенков словами «сам себя уничтожил» высказался о смерти юриста Диброва

Историк и публицист Евгений Понасенков (внесен Минюстом в реестр иноагентов), также известный как Маэстро, высказался о смерти юриста Олега Диброва, пострадавшего в конфликте с ним и его другом Рамисом Зариповым. Комментарий историк опубликовал в своем Telegram-канале.

«Пьяница, напавший и угрожавший мне и моему юристу убийством, сам себя уничтожил: и не надо фашизма и лицемерия! Если бы на вас напал этот же тип или любой другой, если бы преследовал и угрожал – что бы вы сказали?» — написал Понасенков.

Историк заявил, что Дибров дважды проходил по уголовному делу и ранее был оштрафован за хулиганство. По словам Маэстро, с ним также связались многие пострадавшие от действий мужчины.

Помимо того, он выразил уверенность в том, что в ходе конфликта с ним юрист сымитировал свое падение, однако не рассчитал его и «сам себя переиграл». «Со стороны моего юриста была лишь рефлекторный жест самообороны — но падение Диброва не было даже последствием этой самообороны, а просто мошенничеством», — добавил Понасенков. Он отметил, что в деле разберутся специалисты, которые выяснят, как Диброва везли до больницы, какие у него ранее были болезни, и так далее.

В заключение историк пригрозил представителям прессы исками за клевету в свой адрес.

О смерти Олега Диброва стало известно ранее 10 июля. Он ушел из жизни после месяца комы.

Конфликт между Понасенковым, Зариповым и Дибровым произошел в Москве 6 июня. По информации СМИ, Зарипов оттолкнул Диброва, в результате чего тот упал и сильно ударился головой. Мужчину госпитализировали в реанимацию.

Позднее стало известно, что в отношении друга Понасенкова было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.