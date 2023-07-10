Умер пострадавший в конфликте с маэстро Понасенковым мужчина

112: пострадавший в конфликте с Понасенковым Олег Дибров умер после месячной комы

Генеральный директор юридической фирмы Олег Дибров, пострадавший в конфликте с историком Евгением Понасенковым (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов), известным как Маэстро, и его другом юристом Рамисом Зариповым, умер после месячной комы. Об этом сообщает 112 в Telegram .

«55-летний Олег Дибров месяц находился в коме. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, травматическое кровоизлияние, переломы костей свода и основания черепа и отек головного мозга», — сообщает 112.

Как отмечает источник, после потасовки против Зарипова было возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». По словам 112, дело может быть переквалифицировано на более тяжелую статью.

Конфликт с участием Диброва произошел 7 июня. По словам Зарипова и Понасенкова, они встретили мужчину в состоянии опьянения, который вел себя неадекватно. Зарипов толкнул мужчину, после чего тот ударился головой.

Понасенкова и Зарипова заставили пройти освидетельствование, показавшее, что в их крови не содержалось алкоголя. Дибров был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой и отеком головного мозга.

Пострадавший впал в кому, позднее у него начались различные осложнения. Среди них были острый гнойный отит, гнойная дыхательная недостаточность.

