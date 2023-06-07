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11:05, 7 июня 2023Интернет и СМИ

Маэстро Понасенкова задержали в Москве

Baza: полиция задержала историка Евгения Понасенкова после конфликта в Москве

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Полиция задержала российского историка, публициста и блогера Евгения Понасенкова (внесен Минюстом в реестр иноагентов), также известного как Маэстро, из-за предполагаемого конфликта в Москве с его участием. После освидетельствования его отпустили. Об этом пишет Baza.

По информации издания, 6 июня у Понасенкова и его предполагаемого спутника возник конфликт с неизвестным мужчиной в районе Хамовники. «Понасенков был с неким Рамисом Зариповым. Мужчины поссорились с неизвестным пока 60-летним гражданином — Зарипов оттолкнул его, мужчина упал и сильно ударился головой», — говорится в публикации. Уточняется, что пострадавшего госпитализировали в реанимацию с внутричерепной гематомой.

После этого Понасенков и Зарипов были задержаны. Историк заявил, что не совершал никаких действий и не виноват в произошедшем. Как добавили в издании, оба мужчины прошли освидетельствование, по результатам которого оказались трезвы, и их отпустили под обязательство о явке.

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Как стало известно Telegram-каналу 112, Понасенков заявил сотрудникам полиции, что он вместе с юристом гулял и фотографировался с поклонниками. В какой-то момент неизвестный пьяный мужчина подошел к ним и принялся их оскорблять, после чего спутник публициста оттолкнул его. Отмечается, что полиция проводит проверку.

1 апреля 2022 года Минюст включил Понасенкова в список СМИ-иноагентов. Историк назвал эту меру министерства глупостью и заверил, что «не получал ни одной копейки из-за рубежа». Он также попытался оспорить решение Минюста, однако суд признал включение Понасенкова в реестр иноагентов законным.

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    Маргарита Щигарева
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