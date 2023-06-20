Стало известно о состоянии пострадавшего в конфликте с маэстро Понасенковым

«Известия»: состояние пострадавшего в конфликте с Понасенковым остается тяжелым

Состояние генерального директора юридической фирмы Олега Диброва, пострадавшего в результате конфликта с историком Евгением Понасенковым (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов), известным как Маэстро, и его другом юристом Рамисом Зариповым, остается тяжелым. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

По данным издания, у потерпевшего начались различные осложнения, среди которых острый гнойный отит и гнойная дыхательная недостаточность. Также источник заявил, что и другие органы работают с перебоями.

Кроме того, источник поделился с «Известиями» сведениями о результатах экспертизы крови Диброва на наличие в ней алкоголя. Уровень этанола составил 2,1 промилле.

Конфликт, участниками которого стали Понасенков, Зарипов и Дибров, произошел 7 июня. Маэстро с другом встретили в центре Москвы, по их утверждениям, нетрезвого мужчину, который, как заявил Понасенков, вел себя неадекватно. Зарипов, по его словам, оттолкнул мужчину, после чего тот упал и ударился головой. Его госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и отеком головного мозга. Понасенков и Зарипов на месте происшествия прошли освидетельствование, не показавшее в их крови содержание алкоголя. Позднее была установлена личность пострадавшего, им оказался 55-летний Дибров.