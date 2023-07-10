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21:37, 10 июля 2023Забота о себе

Названы привлекающие противоположный пол особенности внешности

Evolution and Human Behavior: большинство считает привлекательными похожих на себя людей

Фото: Sonnie Hiles / Unsplash

Сотрудники школы психологии из Университета Квинсленда в Австралии пришли к выводу, что большинство считает привлекательными похожих на себя людей. Результаты их исследования опубликованы в журнале Evolution and Human Behavior.

В эксперименте австралийских психологов приняли участие более 680 мужчин и женщин, которые провели 2285 коротких свиданий. После каждой трехминутной встречи участников просили заполнить анкеты, чтобы оценить привлекающие особенности внешности и доброту человека, с которым они только что познакомились. Проанализировав данные, ученые обнаружили, что большинство участников исследования назвали привлекательными тех, кто имел схожие с ними черты лица.

Кроме того, мужчинам и женщинам чаще нравились представители противоположного пола той же национальности, что и они сами. При этом авторы исследования заметили, что этническая принадлежность не влияла на ответы при оценке доброты — участники считали добрыми тех, кто был внешне похож на них.

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Также психологи подтвердили, что мужественность воспринимается как привлекательная черта у мужчин и отталкивающая — у женщин.

Ранее психолог онлайн-платформы «Грань.рф» Анастасия Корнеева назвала возбуждающие женские качества. По ее мнению, больше всего мужчин привлекают уверенные в себе женщины с адекватной самооценкой.

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    Екатерина Улитина
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