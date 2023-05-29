Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:15, 29 мая 2023Забота о себе

Психолог назвала возбуждающие женские качества

Психолог Анастасия Корнеева назвала уверенных в себе женщин мечтой мужчин

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Уверенные в себе женщины с адекватной самооценкой привлекают мужчин больше всего, уверяет психолог онлайн-платформы «Грань.рф» Анастасия Корнеева. В беседе с «Лентой.ру» она назвала и другие качества, которые, по ее мнению, кажутся потенциальным партнерам наиболее возбуждающими.

По словам психолога, сексуальное влечение у обоих полов вызывает не только привлекательный внешний вид: огромную роль играет настрой, невербальные сигналы и поведение.

Сочетание хрупкости и силы

По мнению Корнеевой, если на первый взгляд нежная и трепетная девушка способна, например, собирать мебель или занимается экстремальным вождением — это может заинтересовать многих мужчин из-за контраста.

Понимание своих желаний

Психолог утверждает, что большинство мужчин восхищает, когда женщина знает, чего она хочет, и прямо заявляет, что ей нравится в постели, а что — нет.

Доверие

Корнеева считает, что для мужчин часто важно, чтобы партнерша им доверяла, не сомневалась в них и могла на время отпустить контроль. В противном случае, предупреждает психолог, в сексуальной жизни пары могут появиться проблемы.

Уверенность в себе и адекватная самооценка

Если женщина искренне довольна собой, чувствует свою самоценность, то с ней рядом, как правило, легко и приятно, говорит Корнеева. Такая женщина любит себя и не боится показаться смешной, подурачиться и в чем-то ошибиться.

Материалы по теме:
Рынок романтических отношений. Как появились приложения для знакомств и почему их винят в распространении сифилиса?
Рынок романтических отношений.Как появились приложения для знакомств и почему их винят в распространении сифилиса?
7 августа 2022
Как пережить расставание с любимым человеком? Почему пережить разрыв отношений — это так тяжело?
Как пережить расставание с любимым человеком?Почему пережить разрыв отношений — это так тяжело?
13 августа 2022
«Это не про секс» Россияне используют Tinder в путешествиях. Почему это способ сделать отдых незабываемым и каковы риски?
«Это не про секс»Россияне используют Tinder в путешествиях. Почему это способ сделать отдых незабываемым и каковы риски?
10 октября 2022

Интерес к партнеру

Психолог полагает, что большинство мужчин привлекают женщины, которые готовы их слушать. «Мужчины редко, к сожалению, получают комплименты и чувствуют, что они важны и нужны, — объясняет Корнеева. — Поэтому как только такая дама появляется в его жизни, у нее есть все шансы завоевать его сердце».

Чувство юмора

Собеседница «Ленты.ру» утверждает, что мужчин часто возбуждают женщины, способные оценить их шутки. По ее словам, для них это бальзам на душу.

Ранее Анастасия Корнеева рассказала, почему пожилые женщины могут потерять интерес к сексу. Главной причиной она назвала комплексы.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Вера Владзиевская
    Обсудить
    Последние новости
    Белгородский губернатор заявил о заходе в регион минимум пяти ДРГ с начала СВО
    Предсказано будущее цен на новостройки
    Десятки тысяч американцев захотели воевать на стороне Украины
    Раскрыто число сохранивших производство в России итальянских компаний
    В Подмосковье школьники сняли издевательства над сверстницей на видео
    Российская армия пресекла попытку отряда ВСУ продвинуться в Запорожской области
    Модель появилась в Каннах в платье с петлей на шее в знак протеста
    Психолог назвала возбуждающие женские качества
    В российском городе заявили о самом сильном обстреле ВСУ с начала спецоперации
    Создание каменных орудий оказалось опасным для жизни
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.