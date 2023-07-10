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15:19, 10 июля 2023Россия

Кремль рассказал о ситуации с пробками у Крымского моста

Песков заявил, что для уменьшения пробок у Крымского моста принимаются необходимые меры

Фото: Роман Соколов / ТАСС

Для уменьшения пробок на подъезде к Крымскому мосту принимаются необходимые меры. Об этом, отвечая на вопрос о ситуации с заторами у моста, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Мы видим, что эти затруднения, эти пробки не имеют перманентного характера, они действительно могут держаться 1-2 дня. Потом они сходят на нет, увеличиваются к концу недели, когда растет трафик, и уменьшаются потом в начале и середине недели. Вот такая ситуация», — сказал Песков.

По его словам, для обеспечения удобства россиян, въезжающих в Крым, принимаются все меры. Песков указал на обсуждение темы Крымского моста президентом России Владимиром Путиным.

Из-за пробок на подъезде к Крымскому мосту большие десантные корабли начали перевозить машины на переправе. В Росавтодоре объяснили загруженность транспортной артерии началом сезона отпусков. Сейчас в пробке у моста находится более 1,2 тысячи автомобилей, которые ожидают досмотра, время ожидания составляет пять часов. Власти организовали им подвоз воды и установили биотуалеты.

В свою очередь, Путин поручил максимально задействовать паромные переправы, чтобы решить ситуацию с пробками на Крымском мосту. А Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил россиянам на легковых автомобилях использовать транспортный коридор в Крым через новые регионы.

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    Анастасия Шейкина
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