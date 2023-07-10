На бывших позициях ВСУ в ЛНР нашли около полутора тысяч патронов

В ЛНР полиция нашла на бывших позициях ВСУ около полутора тысяч патронов

В поселке Золотое-3 Луганской народной республики (ЛНР) полицейские нашли схрон с более чем 1,4 тысячи боеприпасов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Из тайника были изъяты осколочные гранатометные выстрелы, выстрелы для противотанковых гранатометов и ракетных комплексов «Корнет» и «Метис», а также три снаряда и более 1400 патронов различного калибра, в том числе к автомату АК-74.

По данным полиции, в поселке ранее размещали технику и оборонительные позиции Вооруженные силы Украины (ВСУ). Они устанавливали огневые точки между жилыми домами и вблизи гражданской инфраструктуры. На месте тайника у них находился блокпост.

Ранее сообщалось, что в ДНР бойцы Росгвардии обнаружили тайник с экстремистской литературой и боеприпасами.