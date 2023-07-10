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12:07, 10 июля 2023Путешествия

Крупнейший российский лоукостер запустил масштабную распродажу билетов за рубеж

Авиакомпания «Победа» предложила скидку 20 процентов на все прямые рейсы за рубеж

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Крупнейший российский лоукостер «Победа» запустил масштабную распродажу билетов по международным направлениям. Об этом говорится в официальном Telegram-канала перевозчика.

Отмечается, что авиакомпания предложила россиянам скидку 20 процентов на все прямые рейсы за рубеж, воспользоваться которой можно по специальному промокоду.

Действовать акция будет с 10 по 12 июля. Отправиться по выбранным направлениям пассажиры смогут с 17 июля по 30 сентября 2023 года.

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Лоукостер летает из Москвы в Дубай, Анталью, Аланию, Бодрум, Даламан, Гюмри, Минск, Самарканд. Также в Анталью осуществляются рейсы из Владикавказа, Казани, Екатеринбурга, Волгограда, Перми, Челябинска и Самары. В Стамбул — из Москвы, Махачкалы и Казани и в Минск — из Санкт-Петербурга.

Ранее в июле глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский рассказал, что средства размещения в российском городе-курорте Анапе заполнились туристами почти на 100 процентов. Эксперт отметил, что это связано с запуском к сезону новых туристических объектов.

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    Фариза Бацазова
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