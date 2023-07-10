Крупнейший российский лоукостер запустил масштабную распродажу билетов за рубеж

Авиакомпания «Победа» предложила скидку 20 процентов на все прямые рейсы за рубеж

Крупнейший российский лоукостер «Победа» запустил масштабную распродажу билетов по международным направлениям. Об этом говорится в официальном Telegram-канала перевозчика.

Отмечается, что авиакомпания предложила россиянам скидку 20 процентов на все прямые рейсы за рубеж, воспользоваться которой можно по специальному промокоду.

Действовать акция будет с 10 по 12 июля. Отправиться по выбранным направлениям пассажиры смогут с 17 июля по 30 сентября 2023 года.

Лоукостер летает из Москвы в Дубай, Анталью, Аланию, Бодрум, Даламан, Гюмри, Минск, Самарканд. Также в Анталью осуществляются рейсы из Владикавказа, Казани, Екатеринбурга, Волгограда, Перми, Челябинска и Самары. В Стамбул — из Москвы, Махачкалы и Казани и в Минск — из Санкт-Петербурга.

Ранее в июле глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский рассказал, что средства размещения в российском городе-курорте Анапе заполнились туристами почти на 100 процентов. Эксперт отметил, что это связано с запуском к сезону новых туристических объектов.