Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сочи
2:1
Завершен
Виста
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
Мэдисон Кис
0:0
1-й сет
live
Мирра Андреева
Уимблдон (ж)
Екатерина Александрова
Сегодня
17:00 (Мск)
Арина Соболенко
Уимблдон (ж)
Янник Синнер
Завтра
13:00 (Мск)
Роман Сафиуллин
Уимблдон (м)
12:43, 10 июля 2023Спорт

Махачев обратился к президенту UFC

Ислам Махачев спросил президента UFC Дэйну Уайта о следующем бое

Фото: Per Haljestam / USA TODAY Sports / Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев в Twitter обратился к президенту Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйне Уайту.

Вопрос спортсмена касался его следующего боя. «Дана Уайт, кто? Место!» — написал Махачев.

2 июля американский боец ММА Грант Доусон заявил, что путь Махачева к титулу в UFC был странным. «Он встречался с классными бойцами, потом с соперниками послабее, потом снова с топами, а затем выглядел прекрасно в чемпионском бою. У каждого свой путь», — отметил спортсмен.

Махачев — действующий чемпион UFC в легком весе. Он завоевал пояс в октябре 2022 года, досрочно победив бразильца Чарльза Оливейру на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Впоследствии он успешно защитил титул в поединке против австралийца Александра Волкановски — чемпиона организации в полулегком весе. Всего в карьере россиянин провел 25 боев, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.

Что думаешь? Оцени!
    Алексей Гусев
    Обсудить
    Последние новости

    В Совфеде заявили о превращении Турции в недружественную России страну

    Московские врачи улучшат навыки в области высоких технологий

    В ДНР спрогнозировали применение ВСУ кассетных боеприпасов по мирным жителям

    Россияне массово передумали сдавать квартиры

    В Крыму объяснили пробки на мосту через Керченский пролив

    В России резко вырос простой мощностей нефтеперерабатывающих заводов

    Эрдоган назвал способ упростить вступление Украины в НАТО

    Украина попросила Австралию помочь с последствиями разрушения Каховской ГЭС

    Эрдоган заявил о предстоящей встрече с Путиным

    На Украине заявили о возвращении командиров «Азова» из Турции без условий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости