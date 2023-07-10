Махачев обратился к президенту UFC

Ислам Махачев спросил президента UFC Дэйну Уайта о следующем бое

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев в Twitter обратился к президенту Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйне Уайту.

Вопрос спортсмена касался его следующего боя. «Дана Уайт, кто? Место!» — написал Махачев.

2 июля американский боец ММА Грант Доусон заявил, что путь Махачева к титулу в UFC был странным. «Он встречался с классными бойцами, потом с соперниками послабее, потом снова с топами, а затем выглядел прекрасно в чемпионском бою. У каждого свой путь», — отметил спортсмен.

Махачев — действующий чемпион UFC в легком весе. Он завоевал пояс в октябре 2022 года, досрочно победив бразильца Чарльза Оливейру на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Впоследствии он успешно защитил титул в поединке против австралийца Александра Волкановски — чемпиона организации в полулегком весе. Всего в карьере россиянин провел 25 боев, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.